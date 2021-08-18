«Не позорь наше мусульманство». В Казани девушек оскорбили за оголение щиколоток

В Казани пьяные женщины возмутились, что девушки в хиджабе помочили ноги в реке. По их мнению, открыть на людях щиколотки — это грех.

Женщины, распивающие на берегу реки алкоголь и одетые в гражданскую одежду, решили помериться с девушками знанием ислама. Видео с оскорблением юных мусульманок появилось в соцсетях.

Одна из девушек, которую оскорбили, рассказала, что все было хорошо, они отдыхали на берегу в центре города. Но когда они подошли к реке и приподняли платья, чтобы намочить ноги, на них полился мат от отдыхающих двух женщин. Недовольные жительницы заявили, что девушки «творят разврат» и у них видны «срамные места».

«Ты почитай Коран немножко. Не позорь наше мусульманство. Иди отсюда, я тебе сказала. Слово по мусульманству не знаешь», — кричала одна из женщин.

Отдыхающие угрожали заснять на видео и отправить в Кул-Шариф, главную соборную джума-мечеть Татарстана.

В МВД изданию «Реальное время» сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. Сейчас полицейские устанавливают всех участников конфликта.