Общество 28 февраля 2023, 21:50 Не попавший под санкции губернатор ЕАО решил судиться с США из-за моральных страданий Губернатор ЕАО Гольдштейн пригрозил США судом за моральные страдания РИА «Новости»

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Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил о планах подать в суд в Страсбурге на Соединенные Штаты из-за того, что его не включили в санкционные списки. Об этом глава региона сообщил телеканалу RTVI.

По словам Гольдштейна, он оказался единственным главой российского региона, против которого не ввели американские санкции и это причиняет ему «моральные страдания».

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«Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург! Они причиняют моральные страдания», — сказал губернатор.

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Евросоюз ввел 24 февраля в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ. Ограничения также коснулись российских физических и юридических лиц. Их активы заморозят.

Американский Минфин тоже ввел санкции в отношении 22 россиян и 83 компаний из России. Канада в свою очередь объявила санкционные меры против 129 физических лиц России и 63 компаний. Канадские власти также ввели запрет на экспорт в Россию некоторых химикатов, которые нужны для производства электроники.