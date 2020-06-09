«Не полная отмена»: Кремль оценил снятие ограничений в Москве

Начиная с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и использование электронных пропусков. В городе продолжают снимать и другие ограничения, введенные из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такую отмену нельзя назвать стремительной.

«Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об отмене самоизоляции, прогулок по графику и использовании цифровых пропусков. Все эти меры перестали действовать с сегодняшнего дня, 9 июня. Кроме того, в Москве возобновят работу салоны красоты, парикмахерские и другие учреждения.

Несмотря на отмену ряда ограничений, в столице жители все еще должны надевать маски и перчатки во всех общественных местах. Сейчас в столице насчитывается 198 590 случаев заболевания COVID-19. Вылечились и выписались из больниц 109 737 пациентов. По всей России зафиксировано 485 253 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.