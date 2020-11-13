YouTube решил не подводить итоги года. Это случилось впервые за 10 лет

Каждый год YouTube выпускал подборку самых популярных роликов Rewind. На этот раз видеосервис решил отказаться от этой традиции, так как 2020 год выдался «другим».

«С 2010-го мы заканчивали год Rewind: вспоминали самые впечатляющие видео и тренды за год. <…> Но 2020-й стал другим. И было бы неправильно делать вид, что это не так. Поэтому мы решили, что сделаем перерыв с Rewind в этом году», — сообщила пресс-служба YouTube в Twitter.

Представители видеосервиса добавили, что именно пользователями было создано так много хорошего в 2020 году. Они смогли заставить людей смеяться, поддерживали их и сделали лучше тяжелый год. В своем обращении YouTube поблагодарил всех авторов и зрителей площадки.

Ежегодно YouTube подготавливал для пользователей видео с подборкой самых популярных видео. Больше всего дизлайков за всю историю видеосервиса набрал Rewind в 2018 году. Всего за несколько дней ролик «заминусили» 9,8 миллионов зрителей. При этом видео набрало лишь два миллиона лайков. В следующем году YouTube решил изменить концепцию и стал просто перечислять популярные работы.