«Уйти от эмоционального дискомфорта». Психолог рассказал, как не поддаться массовой истерии

В свете последних событий многие люди поддались массовой истерии. Кого-то засасывают негативные эмоции в соцсетях, а другие сметают все с полок магазинов и аптек. Но даже в такое непростое время есть способы не поддаться волнениям. О них «360» рассказала психолог Анна Девятка.

Специалист отметила, что прошло больше недели с начала спецоперации на Украине, но люди по-прежнему взбудоражены и взволнованы. Сейчас в стране наблюдается массовая истерия двух видов.

«Одна истерия — эмоциональная, когда люди погружаются в соцсети и начинают подпитываться негативными эмоциями. Эти эмоции их засасывают. Людей провоцируют на стыд, вину. Люди уже тонут в этих эмоциях и попадают в депрессию, потому что они не в состоянии выдержать такую тонну негативных эмоций в такой концентрации на протяжении длительного времени», — пояснила Девятка.

Она добавила, что второй вид истерии — покупательский. Речь идет о том, что происходит в магазинах и аптеках. Люди скупают товары, а вместе со спросом повышаются и цены на продукты и лекарства. Чтобы справиться с происходящим, нужно определить свою зону комфорта, которая нарушилась у всех.

К психологической безопасности относится вопрос запаса денег, а также наличия крыши над головой и близких людей, с которыми можно обсудить не политику.

«Нужно очень хорошо ориентироваться в реальности и заземляться за те факты, которые есть. То есть что вы боитесь? Что вы можете сделать с этой ситуацией? Как вы можете ее просчитать? Как вы можете себя обезопасить? Кто вас может поддержать? Вот сейчас нужно сосредоточиться на этом», — заявила Девятка.

Необходимо ограничить себя от всего того, что вышибает из колеи и создает эмоциональный дискомфорт. Если проблема в соцсетях, то стоит ограничить их использование. Если какой-то человек приносит негативные эмоции, то нужно на время соблюдать с ним дистанцию. Если эмоции слишком сильные, то можно обратиться к неврологу. Психолог подчеркнула, что любой кризис предполагает, что старое умирает, а новое рождается.