  • «Не плюй в колодец, из которого пьешь». Российских интернет-пользователей неприятно удивило заявление Раймонда Паулса

    06 декабря 2019, 13:44

    Ольга Ситникова

    Высказывание латвийского композитора Раймонда Паулса о российской публике возмутило русскоязычных пользователей Сети. Об этом сообщил «Царьград».

    Россияне довольно резко отвечают на заявления маэстро из Латвии. В интернете вспоминают, что свою популярность он получил в Советском Союзе.

    Раймонд Паулс открестился от слов о навязчивости российской публики

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    «А зачем тогда выступать перед навязчивой публикой, если можно зарабатывать в своей стране?» — поинтересовался Николай М.

    «Вот она, вся их суть. На концерте — „ВЫ ЛУЧШАЯ публика на всем свете“. А за глаза… Эх. Лживая Европа…», — посетовала Yana Fillip.

    «Кем бы он был, если бы Пугачева его не вытащила?» — отметила Ирина Ж.

    «Хоспода прибалты! Вы слишком навязчивы со своими высказываниями о России. Будьте так любезны забыть о нас, кушайте свои шпроты и не отсвечивайте!» — посоветовал Дмитрий С.

    «Не плюй в колодец, из которого пьешь», — подчеркнул пользователь с ником @gaspryan13

    Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс провел сравнение между публикой из России и Латвии. Он уточнил, что россияне слишком навязчивы. Однако позже маэстро заявил, что сообщения журналистов о «навязчивости» российских слушателей бессмысленны. Он обратил внимание на то, что всегда считал зрителей из России более отзывчивой публикой.