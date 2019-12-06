«Не плюй в колодец, из которого пьешь». Российских интернет-пользователей неприятно удивило заявление Раймонда Паулса

Россияне довольно резко отвечают на заявления маэстро из Латвии. В интернете вспоминают, что свою популярность он получил в Советском Союзе.

Раймонд Паулс открестился от слов о навязчивости российской публики Подробнее

«А зачем тогда выступать перед навязчивой публикой, если можно зарабатывать в своей стране?» — поинтересовался Николай М.

«Вот она, вся их суть. На концерте — „ВЫ ЛУЧШАЯ публика на всем свете“. А за глаза… Эх. Лживая Европа…», — посетовала Yana Fillip.

«Кем бы он был, если бы Пугачева его не вытащила?» — отметила Ирина Ж.

«Хоспода прибалты! Вы слишком навязчивы со своими высказываниями о России. Будьте так любезны забыть о нас, кушайте свои шпроты и не отсвечивайте!» — посоветовал Дмитрий С.

«Не плюй в колодец, из которого пьешь», — подчеркнул пользователь с ником @gaspryan13

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс провел сравнение между публикой из России и Латвии. Он уточнил, что россияне слишком навязчивы. Однако позже маэстро заявил, что сообщения журналистов о «навязчивости» российских слушателей бессмысленны. Он обратил внимание на то, что всегда считал зрителей из России более отзывчивой публикой.