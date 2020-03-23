Не перегружать, но и не оставлять пробелов. Что ждет подмосковных школьников из-за дистанционного обучения?

Пандемия коронавируса пришлась на последние месяцы учебного года. Подмосковные школьники до 12 апреля находятся на дистанционном обучении. О том, что их будет ждать в конце года и как наверстать упущенное, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы это назвали каникулами. Я хотел бы попросить, чтобы вы не расслаблялись до тех пор, пока не прозвучит последний звонок. В любом случае, мобилизация нужна», — заявил Андрей Воробьев во время онлайн-общения со школьниками и родителями из области.

По его словам, нужно дождаться когда история с коронавирусом подойдет к концу. Только после этого можно принимать решение о том, как быть с учебной программой, которая скорректирована из-за дистанционного обучения.

«Надо научиться принимать выверенные решения. Никто не хочет перегружать детей. С другой стороны, оставлять пробелы тоже не можем. Или дети будут получать большую нагрузку в следующем году», — отметил он. Губернатор подчеркнул, что летние каникулы должны остаться, хотя и не исключил, что школьникам придется немного поучиться летом.

За музыку, ИЗО и физкультуру школярам переживать не стоит. Губернатор пообещал, что всем ребятам проставят пятерки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно придерживаться режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Детям обещали раздать бесплатные школьные пайки, а вот льготный проезд в общественном транспорте им на время карантина заблокировали.