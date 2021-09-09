Преподаватель по этикету назвал случаи, когда можно не оставлять чаевые

Преподаватель по этикету Анастасия Перевалова рассказала, в каких случаях можно не оставлять чаевые. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным NEWS.ru, она пояснила, что чаевые можно не оставлять, когда не устроило качество сервиса. Также она рекомендовала озвучить недовольство, чтобы дальнейшем обслуживание в заведении улучшилось.

Психолог-психотерапевт Олеся Маряева добавила, что если человек не хочет оставлять чаевые, он и не обязан это делать.

«Чаевые — это прежде всего добровольное вознаграждение. Вы уже заплатили за услугу, остальное — на ваше усмотрение», — пояснила она.