Не оставаться в стороне. Как защитить ученика от буллинга в школе

В последнее время в России участились случаи буллинга в школах. Дети подвергаются травле как со стороны своих сверстников, так и со стороны преподавателей. Психологи и учителя посоветовали, как защитить ребенка.

Их советы привело издание URA.RU. Специалисты рассказали, что чаще всего от буллинга страдают дети, которые так или иначе отличаются от своих сверстников.

Их считают странными. Они могут быть слишком талантливыми или, напротив, с проблемами. Травить могут как за внешность, так и за любые другие особенности. Чаще всего это тихие и безобидные дети Елена Морозова детский клинический психолог.

Чтобы понять, что ребенка травят в школе, нужно уметь наладить с ним контакт. Важно, чтобы он не стеснялся родителей, не боялся рассказать им о любых своих проблемах. Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный посоветовал родителям наладить контакт с педагогами и родителями одноклассников своих детей.

Морозова пояснила, что ребенок может намекать на проблемы в школе. Он может рассказывать родителям, что травят кого-то другого. Кроме того, у ученика, который подвергся буллингу, начинает меняться настроение, могут начаться проблемы со сном и аппетитом.

Издание отметило, что чем младше школьник, тем меньше у него средств психологической защиты. Морозова уверена, что ребенок должен понимать: никто его не обидит, если он будет находиться рядом с учителем. Она посоветовала школьнику обзавестись группой «своих» ребят, которые в случае травли помогут дать отпор обидчикам. Она заявила, что ребенку стоит найти «покровителя», который точно его защитит. Им может стать как одноклассник, так и ученик постарше.

Северный подчеркнул, что все дети индивидуальны и к каждому из них нужно разрабатывать собственный способ самозащиты. Это касается не только родителей, но и учителей — они должны искать индивидуальный подход к каждому школьнику.

В первую очередь нужно всегда быть на стороне ребенка. Всех детей в классе нужно любить, понимать и к каждому найти индивидуальный подход Елена Лукина учитель английского языка.

Если родители поняли, что их ребенок подвергся буллингу в школе, в первую очередь стоит обратиться к педагогу. Не стоит общаться напрямую с обидчиками, это может лишь ухудшить положение объекта травли. Переводить ученика в другую школу тоже не стоит — психологи уверены, что он может расценить это как личное поражение. Менять учебное заведение стоит только в крайнем случае, например, если ребенка травит педагог и его не удалось отстранить от работы с детьми.