«Не ощущал запаха еды»: врач рассказал о заболевании COVID-19

Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов заразился коронавирусом. Медику удалось справиться с тяжелой формой COVID-19 и рассказать о симптомах болезни.

Унгарлинов был начальником обсерватора, где у одной из медсестер подтвердили коронавирус. Спустя пять дней мужчина заметил у себя первые признаки болезни.

«Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого, а это явный симптом „короны“», — рассказал он «Российской газете».

После этого врач самоизолировался в обсерваторе и сдал мазок на коронавирус. Результаты теста были положительные, а рентген показал двустороннюю пневмонию. На томографии медик увидел, что 45% легочной ткани уже поражены.

«Дело было плохо: на снимках легких просматривались эффекты „матового стекла“ и „булыжной мостовой“, свидетельствующие о тяжелой степени коронавируса. Меня к тому же начало сильно лихорадить. Неделю я провел в критическом состоянии», — поделился Унгарлинов.

Он добавил, что во время болезни постоянно была высокая температура, которую не удавалось сбить. При этом у мужчины ломило все тело и кости.

«Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали. Дышал я с помощью специальных аппаратов насыщения кислородом. Сильно намучился», — сказал врач.

Сейчас медик продолжает лечение от пневмонии, но тесты на коронавирус уже показывают отрицательные результаты.

По данным на 10 мая, в России насчитывается 209 688 выявленных случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 34 306 человек, погибли — 1915 пациентов.