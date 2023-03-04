Общество 04 марта 2023, 14:57 «Не очень хороший символ». Патриарх Кирилл высказал сомнение по поводу раскопок в Кремле Патриарх Кирилл увидел не очень хороший символ в раскопках в центре Кремля РИА «Новости»

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Археологические раскопки в центре Кремля должны проводить так, чтобы был подобающий порядок, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что не говорит о полном прекращении работ, сообщил ТАСС.

«Раскопки в центре, в сердце Руси, даже имеющие научное значение, — это не очень хороший символ», — указал предстоятель РПЦ.

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По его мнению, процесс нужно «музефицировать» так, чтобы в центре Кремля не было раскопа. Он уточнил, что это его пожелание тем, кто может привести место в должный вид, чтобы оно соответствовало «центру и сердцу государства российского».

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В конце февраля директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила, что в Успенском соборе в ходе реставрации нашли фрагменты храмов времен Ивана Калиты и Ивана III.

Теперь, по ее словам, эксперты хотят открыть еще четыре шурфа, чтобы понять, в каком состоянии находятся эти фундаменты. Возможно, в будущем у специалистов получится сделать археологические окна и демонстрировать фрагменты посетителям, пояснила Гагарина.

Ранее на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела на территории Кремля начали создавать подземный музейный комплекс — Музей археологии Чудова монастыря. В ноябре 2020 года его посетил президент Владимир Путин.