Жителей Благовещенска кто-то решил напугать. Неизвестные начали вешать баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания носить маски. Картинки вызывают мурашки и недоумение.

В баннерах легко заподозрить фотошоп — но их сняли на видео. Оно попало в распоряжение «360».

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья» — гласит один баннер.

А на другом авторы предлагают сделать горожанам свой выбор: соблюдать социальную дистанцию или лежать в могиле.

Откуда взялись эти баннеры и щиты, пока неизвестно. Но такая социальная реклама зашла не всем. По словам местных жителей, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор. Некоторые предложили убрать такую рекламу и заменить на что-нибудь другое.

Ранее в городской больнице Ростова от недостатка кислорода задохнулись 13 человек. По неподтвержденной версии, это произошло из-за проблем с оборудованием. Тем не менее власти отрицают, что в больнице для ковидных пациентов есть проблемы с подачей воздуха.