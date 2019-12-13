«Не новое предложение»: в РПЦ оценили призыв Милонова к запрету дорогих авто для священников

Депутат Виталий Милонов предложил на уровне епархий запретить священникам ездить на дорогих машинах. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипишидзе рассказал «360», что это абсолютно не новое предложение.

«Святейший патриарх [Московский и всея Руси Кирилл] уже призывал к тому, чтобы священники придерживались скромности, в том числе не приобретая те автомобили, которые заведомо ассоциируются с роскошью. Я хочу подчеркнуть, что подавляющее число служителей Русской православной церкви вообще не имеют никаких машин», — заявил Кипишидзе.

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Ранее Милонов предложил установить запрет на дорогие автомобили для священников внутри каждой епархии. Он отметил, что ни один архиерей не позволит своим подчиненным «разъезжать на каких-то вычурных автомобилях, потому что это наглость, это нескромно».

Депутат не исключил, что дорогие машины иногда жизненно необходимы, так как до некоторых приходов священникам кроме как на полноприводном внедорожнике не добраться. Своим видением ситуации Милонов поделился с агентством «Москва».