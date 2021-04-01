Россиянам предложили разрешить сносить не несущие стены

Риэлторы предложили разрешить россиянам проводить в квартирах перепланировку без согласования с надзорными органами. При этом изменения не должны нести ущерба для здания и других жильцов.

«Мы провели мониторинг ситуации на рынке жилья и пришли к выводу, что назрели изменения в действующее законодательство», — заявил руководитель департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Иван Камельских.

Сеть направила письмо с предложением в администрацию президента, сообщила газета «Известия». Риелторы хотят, чтобы в России разрешили проводить перепланировки без согласования. При этом они предложили дать возможность сносить несущие стены, если это не навредит самому дому.

Камельских отметил, что перепланировки имеют порядка 20% квартир на вторичном рынке. Чаще всего в жилищах делают небольшие изменения, которые не несут какого-либо ущерба. Сейчас же практически все перепланировки необходимо согласовывать с надзорными органами. Этот процесс занимает время и требует денежных вложений.

В Минстрое сообщили, что пока инициатива не поступала в ведомство. При этом министерство концептуально выступает за идею упростить проведение перепланировок.