12 сентября 2023, 10:15
«Не наступайте на одни и те же грабли». Путин дал совет бизнесу по вложению капиталов
Путин: надежнее и лучше вкладывать капиталы в России
На фоне определенного прессинга со стороны так называемых партнеров бизнесу следует помнить, что надежнее и лучше вкладывать капиталы в России. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
«Многие столкнулись с определенным прессингом со стороны партнеров, хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше вкладывать капиталы в России», — подчеркнул глава государства.
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Он напомнил и о масштабных амбициозных инфраструктурных проектах страны, и о локальных проектах городского развития и туризма.
«Мы видим, что происходит с капиталами, как и куда они двигаются, не наступайте дважды на одни и те же грабли», — посоветовал Путин.
Президент обратил внимание на недавнее открытие участка скоростной автодороги от Москвы до Арзамаса.
«К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект», — заключил глава государства.
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ВЭФ-2023
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