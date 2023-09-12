Общество 12 сентября 2023, 10:15 «Не наступайте на одни и те же грабли». Путин дал совет бизнесу по вложению капиталов Путин: надежнее и лучше вкладывать капиталы в России РИА «Новости»

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На фоне определенного прессинга со стороны так называемых партнеров бизнесу следует помнить, что надежнее и лучше вкладывать капиталы в России. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Многие столкнулись с определенным прессингом со стороны партнеров, хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше вкладывать капиталы в России», — подчеркнул глава государства.

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Он напомнил и о масштабных амбициозных инфраструктурных проектах страны, и о локальных проектах городского развития и туризма.

«Мы видим, что происходит с капиталами, как и куда они двигаются, не наступайте дважды на одни и те же грабли», — посоветовал Путин.

Президент обратил внимание на недавнее открытие участка скоростной автодороги от Москвы до Арзамаса.

«К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект», — заключил глава государства.