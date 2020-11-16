«Не наш герой». Вандалы испортили граффити в честь Нурмагомедова

Граффити в честь бойца Хабиба Нурмагомедова в Челябинске недолго пробыло в первозданном виде. Вандалы испортили его, написав поверх: «Не наш герой».

Рисунок на стене сотворил местный художник Тимул Абдуллаев. Он посвятил его победе дагестанского спортсмена над американцем Джастином Гейджи. На граффити российский боец изображен в папахе.

Бой с Гейджи стал последним в карьере Хабиба Нурмагомедова. После завершения схватки Хабиб, получив таким образом 29 побед и ни одного поражения, заявил, что больше не будет биться. Причиной он назвал смерть отца — Абдулманап Нурмагомедов умер в этом году от коронавируса. По словам Хабиба, оставить бои он пообещал своей матери.

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с предложением присвоить Хабибу Нурмагомеду звание Героя России. Это вызвало немалую критику не только в социальных сетях, но и среди депутатов и спортсменов.