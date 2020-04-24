«Не нарушение, а образцовое соблюдение режима». Кубанский митрополит призвал верующих идти в храмы на Радоницу

«Призываю вас приходить в храм, будем молиться за наших дорогих усопших, будет божественная литургия во всех храмах нашей митрополии. Будут совершены панихиды, заупокойное моление», — объявил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, его цитирует «Кубань 24».

По мнению кубанской метрополии, нарушение самоизоляции от такого похода не будет. Представитель митрополии рассказал изданию «Подъем», что они уже «отточили весь механизм». На Радоницу в храмах будет совершаться несколько богослужений, чтобы минимизировать количество верующих.

При входе в храмы верующим планируют раздавать средства защиты и обрабатывать руки антисептиками.

Так что это не нарушение, а именно образцовое соблюдение введенного режима и санитарных норм Кубанская митрополия.

Радоница в этом году выпадает на вторник, 28 апреля.

В Краснодарском крае, по информации на 24 апреля, 623 случая заражения коронавирусом. Регион находится на шестом месте в России по числу заболевших. Погибли 16 человек.