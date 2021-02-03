«Не надо тыкать пальцем» — Боня о словах Бородиной про маленькие зарплаты россиян
«Важно понимать, что тыкать пальцем в того, кто зарабатывает меньше, это не говорит о том, что и у тебя такого в жизни еще не будет. Гарантии этого нет», — привел цитату Бони Life.
Телеведущая подчеркнула, что познакомилась с Бородиной много лет назад, когда она еще не получала крупных гонораров. Она не исключила, что с того времени ее коллега оказалась зациклена на определенной сумме денег и сейчас вымещает свои застарелые комплексы на тех, кто получает такие же зарплаты, как и она раньше.
При этом Боня отметила, что единственное в чем она согласна с Бородиной, это в том, что человек может достигнуть чего угодно, если будет долго и упорно работать.
В своем посте Ксения Бородина заявила, что ее поражают высказывания хейтеров, которые считают, что ей все достается даром. Она пояснила, что еще в детстве поставила перед собой цель, к которой идет всю жизнь. Для этого она постоянно работает и учится новому.
Бородина предложила завистникам посмотреть на себя. Она пояснила, что не ее вина в том, что они получают 20 тысяч рублей или несчастливы в браке, так как только они сами несут ответственность за свою жизнь.
Всем хейтерам телеведущая предложила использовать чувство зависти в качестве мотивации и найти новую сферу деятельности, чтобы добиться там успеха.