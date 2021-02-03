Не стоит показывать пальцем на тех, кто сейчас зарабатывает намного меньше. Нет гарантий, что в будущем ты не окажешься в такой же ситуации. Так телеведущая Виктория Боня прокомментировала пост своей коллеги Ксении Бородиной, в котором она заявила, что люди сами виноваты в своих зарплатах не превышающих 20 тысяч рублей.

«Важно понимать, что тыкать пальцем в того, кто зарабатывает меньше, это не говорит о том, что и у тебя такого в жизни еще не будет. Гарантии этого нет», — привел цитату Бони Life.

Телеведущая подчеркнула, что познакомилась с Бородиной много лет назад, когда она еще не получала крупных гонораров. Она не исключила, что с того времени ее коллега оказалась зациклена на определенной сумме денег и сейчас вымещает свои застарелые комплексы на тех, кто получает такие же зарплаты, как и она раньше.

При этом Боня отметила, что единственное в чем она согласна с Бородиной, это в том, что человек может достигнуть чего угодно, если будет долго и упорно работать.

В своем посте Ксения Бородина заявила, что ее поражают высказывания хейтеров, которые считают, что ей все достается даром. Она пояснила, что еще в детстве поставила перед собой цель, к которой идет всю жизнь. Для этого она постоянно работает и учится новому.

Бородина предложила завистникам посмотреть на себя. Она пояснила, что не ее вина в том, что они получают 20 тысяч рублей или несчастливы в браке, так как только они сами несут ответственность за свою жизнь.

Всем хейтерам телеведущая предложила использовать чувство зависти в качестве мотивации и найти новую сферу деятельности, чтобы добиться там успеха.