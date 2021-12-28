В Чехове кондуктор выгнал 10-летнюю девочку из автобуса. Ребенок потерял карту «Стрелка», не смог заплатить за проезд и оказался на улице. Мама школьницы в беседе с «360» заметила, что пешком до дома ей пришлось бы идти около 40 минут.

Девочка возвращалась с тренировки и только в автобусе поняла, что карты нет. Кондуктору она честно в этом призналась.

«Кондуктор сказал: „Нет карты, не можешь оплатить проезд — иди пешком домой“. И высадили ее на следующей остановке. <…> Если пешком идти — это минут 40. Расстояние приличное, не рядом», — пояснила мама подростка.

В итоге школьница села на следующий автобус, проведя на улице около 15 минут. Заплатил за нее кто-то из взрослых.

Заявлять о случившемся семья ребенка не собирается. Мать девочки пояснила: кто высадил ее дочь, она не знает. Единственное, чего бы женщине хотелось — посмотреть на человека, который решил выгнать 10-летнего пассажира.

«Понимаю, в жизни всякое бывает. Но мужикам здоровым они ничего сделать не могут и не высаживают, а ребенка 10-летнего, девчонку, взяли и высадили. Непонятно, что у человека внутри. <…> Девочка — нашли, кого высаживать», — подчеркнула мама ребенка, добавив, что и сама не раз платила за оказавшихся в подобной ситуации детей. Она добавила не видит в этом ничего сверхъестественного.

Ранее в Екатеринбурге водитель выволок пенсионерку из автобуса и бросил в грязь, заявив потом, что она была сильно нетрезва и помочилась прямо в салоне. Директор перевозчика счел, что это было в какой-то мере грубо, но увольнять сотрудника не стал.

Президент РФ Владимир Путин подписал в феврале 2021 года закон, запрещающий высаживать безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта. В Подмосковье такая норма действует с 2017 года. Ребенка обязаны довезти до нужной остановки, даже если он не в состоянии оплатить проезд.