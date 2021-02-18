Не Москва и не Санкт-Петербург. Названы лучшие для жизни регионы России

Лучшими для жизни российскими регионами стали Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область и Чукотка. На территориях оценивались объемы производства, заработные платы и прожиточный минимум.

Рейтинг лидеров социально-экономического роста в России в 2020 году составил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Об этом сообщили «Известия».

В этих регионах, по мнению экспертов, все показатели на высшем уровне.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на втором и третьем — Магаданская область и Чукотка. Москва и Санкт-Петербург расположились лишь на шестом и десятом местах соответственно.

В первой десятке рейтинга также оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Якутия и Мурманская область.

Во вторую десятку вошли с 11 по 20-е место Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

В исследовании участвовали лишь 20 регионов страны, потому что авторы рассматривали только лидеров социально-экономического развития с самыми высокими показателями. Главными критериями отбора стали уровень среднемесячной заработной платы, прожиточный минимум и стоимость всех произведенных в субъекте товаров, работ и услуг к численности экономически активного населения.

Согласно исследованию, самый высокий уровень средней зарплаты и прожиточного минимума в Магаданской области, самый низкий среди участников рейтинга в Калужской. В Ненецком автономном округе лучшие объемы производства, наиболее низкие показатели — в Хабаровском крае.