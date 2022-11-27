Общество 27 ноября 2022, 12:00 «Не могут оторваться от наших работ». Президент Высшей школы народных искусств — о формуле успеха Президент Высшей школы народных искусств Максимович рассказала о своей формуле успеха

Читать 360tv в

Валентина Максимович — женщина, которая изменила отношение к художественному образованию в России и возглавила Академию народных искусств, уникальную в своем роде. Учебное заведение ей предложила создать бывшая жена президента Людмила Путина. Своей формулой успеха Максимович поделилась с «360».

Открытие Высшей школы народных искусств

Будущий президент Высшей школы народных искусств познакомилась с экс-супругой российского лидера в 1999 году. Тогда Путина предложила ей создать учебное заведение в Петербурге.

Реклама

«Она сказала: „Вы знаете, вот это здание уже, оказывается, продают или продали туркам. Сообщили об этом Владимиру Владимировичу [Путину], а это здание школы императрицы Александры Федоровны. Представляете?“ А я говорю: „Так давайте откроем, будет высшее образование у нас там“. Она говорит: „Поезжайте, посмотрите“», — рассказала Максимович.

Реклама

Она отправилась в Петербург, где в один день решился вопрос о создании Высшей школы народных искусств. За годы своей работы учебное заведение обросло большим количеством филиалов.

«То, что мы приняли, какими мы приняли эти филиалы, — это было убожество. Это были постройки 1973 года, без ремонта, без ничего. <…> Сейчас в филиалах вы везде увидите вот такое положение, как правило, это блестящие полы, шикарные стены, увешанные работами студентов обязательно, это преподавательский коллектив», — отметила она.

Максимович удалось привести все филиалы в порядок — большинство из них находится в Подмосковье. Руководство академии тесно сотрудничает с местными властями. Также ведется совместная работа с Союзом женщин России.

«Мы наметили совместную работу с этим движением Подмосковья по поводу того, чтобы брать вне конкурса детей из детских домов. Я бы вообще их и без баллов брала и учила, потому что если мы их не научим, их никто не научит. Это люди, которые должны чувствовать, что они кому-то нужны на этой земле, понимаете. Это очень важно», — заметила Максимович.

Еще она подчеркнула, что ни один филиал не отчисляет головному вузу ни копейки, так как она категорически против этого.

«Но стоит серьезный вопрос: а какая у нас внебюджетная деятельность? У нас бюджет всего вуза составляет по прошлому году 300 миллионов, а заработали мы всего 20 миллионов. Достаточно высокие зарплаты преподавателей: кто работает на высшей ступени, у них двойной коэффициент от региона», — пояснила Максимович.

Другие на такое не способны

Работы учащихся в течение года часто вывозят за границу. Каждый раз поездки организовывают принимающие страны.

«Очень интересуются. <…> Но самое главное, что они не могут оторваться от наших работ. У меня впечатление такое, что они просто вот из внутренней зависти, что они на такое не способны. Просто не способны, понимаете? Может, повторить они и смогут, если сядут там и их там подучишь, но создать — нет, конечно», — заявила Максимович.

Формула успеха

Как заявила основательница академии, она считает себя абсолютно счастливым человеком. Но, к сожалению, ее жизнь сложилась так, что близких родственников уже практически не осталось.

«Вот вы говорите „формула успеха“ — все равно это связано непосредственно с личной жизнью, работой, здоровьем и условиями жизни. Ну, условия жизни меня особо никогда не интересовали, и я даже не зацикливалась никогда на этом. Но я абсолютно счастлива, потому что у меня такая работа», — отметила Максимович.

Свои отношения с коллегами она назвала необыкновенными, а также подчеркнула важность того, что ее день начинается со встречи с любимыми людьми.