«Не могу терпеть это беззаконие»: инвалид на Ямале 20 лет не может получить жилье

«Я уже не могу терпеть это беззаконие, которое творит наша администрация. Я малоимущий и инвалид первой группы. В очереди стоял с 1998 года. Первый раз меня сняли по непонятным причинам с очереди в 2014 году. Начал разбираться. Через год меня вернули в программу. Числился я под № 781. И вот история повторяется. Я все пороги оттоптал уже», — рассказал Олейник.

Он рассказал, что в 2018 году медицинская комиссия в связи с обострением заболевания приняла решение о необходимости предоставить мужчине отдельное жилье вне очереди. Однако год спустя после ежегодной перерегистрации ему в этом праве отказали, аргументировав это тем, что у жены Олейника имеется жилищная доля в Тульской области.

Мужчина объяснил, что у жены действительно есть четверть доли в зоне чернобыльского отчуждения. Его семья там никогда не жила. Однако доказать это в Новом Уренгое у него не получается.

В пресс-службе мэрии оперативно не смогли прокомментировать ситуацию.