«Не мог сидеть на месте». Погибший в порту Измаила моряк Редько работал в заточении

Российский моряк Юрий Редько, которого удерживали в порту Измаила, в заточении много работал, рассказала «360» его дочь Юлия Баранова. Она заявила, что ее отец был крепким мужчиной, но за время на Украине он угас.

«Крепкий мужик, у него было столько планов на жизнь, он был такой активный. Человека за шесть месяцев просто уничтожили. Понимаю, что в рамках всей страны это просто песчинка в море, но для нашей семьи — это горе как целое море», — рассказала Юлия Баранова.

По ее словам, Юрий Редько постоянно чем-то занимался. По утрам они созванивались, он сообщал, что новостей относительно освобождения нет, после чего шел работать. Вместе с другими удерживаемыми моряками они делали ремонт и занимались другими работами, заявила женщина.

«Он был активным мужчиной и не мог сидеть на месте», — добавила Баранова.

Примерно неделю назад Редько почувствовал себя плохо. По мнению женщины, врачи не оказали ему помощь, поэтому он скончался.

О гибели Юрия Редько стало известно во вторник, 23 августа. На Украине его удерживали около полугода.