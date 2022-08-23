facebook_pixel
    23 августа 2022, 23:29

    «Не мог сидеть на месте». Погибший в порту Измаила моряк Редько работал в заточении

    Дочь погибшего в Измаиле моряка Редько рассказала досуге отца в заточении

    Александр Иванов, Анна Флиская

    Российский моряк Юрий Редько, которого удерживали в порту Измаила, в заточении много работал, рассказала «360» его дочь Юлия Баранова. Она заявила, что ее отец был крепким мужчиной, но за время на Украине он угас.

    Nathan Wright / Unsplash. com

    «Крепкий мужик, у него было столько планов на жизнь, он был такой активный. Человека за шесть месяцев просто уничтожили. Понимаю, что в рамках всей страны это просто песчинка в море, но для нашей семьи — это горе как целое море», — рассказала Юлия Баранова.

    По ее словам, Юрий Редько постоянно чем-то занимался. По утрам они созванивались, он сообщал, что новостей относительно освобождения нет, после чего шел работать. Вместе с другими удерживаемыми моряками они делали ремонт и занимались другими работами, заявила женщина.

    «Он был активным мужчиной и не мог сидеть на месте», — добавила Баранова.

    Примерно неделю назад Редько почувствовал себя плохо. По мнению женщины, врачи не оказали ему помощь, поэтому он скончался.

    О гибели Юрия Редько стало известно во вторник, 23 августа. На Украине его удерживали около полугода.