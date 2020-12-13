«Не мог сам держать текст»: коллега рассказала о тяжелых болезнях «голоса Кремля» Хорошевцева
«Последние два года он не работал, <…> потому что он заболел. Вы понимаете, он сделал операцию на позвоночнике, <…> и после этого к нему привязался Паркинсон. Когда мы с ним последний раз работали 7 ноября, Паркинсон был таким сильным, что он не мог сам держать текст и редакторы держали перед ним текст», — поделилась Шатилова.
Она добавила, что Хорошевцев был человеком с характером, справедливым и веселым. По словам Шатиловой, в России сейчас дефицит выразительных голосов.
Евгений Хорошевцев умер 13 декабря на 77-м году жизни от последствий заражения коронавирусом. На фоне COVID-19 у него развилась сердечная недостаточность. Хорошевцев озвучивал все протокольные мероприятия с участием президента России. Его учителем был легендарный советский диктор Юрий Левитан.