«Не мог сам держать текст»: коллега рассказала о тяжелых болезнях «голоса Кремля» Хорошевцева

Евгений Хорошевцев последние два года практически не работал по состоянию здоровья. Ему диагностировали болезнь Паркинсона после операции на позвоночнике. Об этом «360» рассказала его коллега, диктор Анна Шатилова.

«Последние два года он не работал, <…> потому что он заболел. Вы понимаете, он сделал операцию на позвоночнике, <…> и после этого к нему привязался Паркинсон. Когда мы с ним последний раз работали 7 ноября, Паркинсон был таким сильным, что он не мог сам держать текст и редакторы держали перед ним текст», — поделилась Шатилова.

Она добавила, что Хорошевцев был человеком с характером, справедливым и веселым. По словам Шатиловой, в России сейчас дефицит выразительных голосов.

Евгений Хорошевцев умер 13 декабря на 77-м году жизни от последствий заражения коронавирусом. На фоне COVID-19 у него развилась сердечная недостаточность. Хорошевцев озвучивал все протокольные мероприятия с участием президента России. Его учителем был легендарный советский диктор Юрий Левитан.