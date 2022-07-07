«Не место для выяснения отношений». Законопроекту об опасном вождении призвали добавить конкретики

В России планируют ужесточить ответственность за опасное вождение. Госдума уже приняла во втором чтении законопроект, который предполагает наказание при повторном нарушении правил дорожного движения. Автоэксперт и автомобильный журналист Петр Баканов в беседе с «360» отметил, что в борьбе с лихачами помогут только методы инструментального контроля.

Чтобы свести к минимуму случаи опасного вождения необходимы определенные объективные критерии.

«Здесь могли бы помочь только методы инструментального контроля. Все, что касается, так скажем, оценки на глаз, всегда полно субъективного мнения», — подчеркнул Баканов.

Подобное положение дел, по его словам, способно породить спорные ситуации, решать которые в итоге придется в судах.

«Следующий момент — суды могут быть завалены делам, где инспектор станет выражать одну точку зрения, а автомобилист — другую», — предположил автоэксперт.

Статью об опасном вождении он назвал нужной: в России, заметил Баканов, многие действительно водят агрессивно. И речь не только о неаккуратности. Иногда человек пытается проучить других — дать по тормозам или «сделать еще какую-нибудь гадость».

«Конечно, припугнуть таких водителей нужно. Законными способами сказать: „Не надо так делать, дорога не место для выяснения отношений“», — сказал специалист.

Тем не менее содержание законопроекта на данный момент, признался Баканов, пока вызывает у него массу вопросов. Например, в части формулировки о частых перестроениях.