Общество 12 марта 2024, 17:33 Не менее 30 мероприятий по нацпоректу «Экология» провели в Татарстане за пять лет

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Власти Татарстана подвели итоги работы федерального проекта «Чистая страна» по нацпроекту «Экология». За последние пять лет в республике ликвидировано две свалки, а также огромный Самосыровский полигон. Об этом рассказал ГТРК «Татарстан», ссылаясь на пресс-службу МЭПР.

Как уточнил RT, к концу 2024 года планируется завершить работы по ликвидации второго участка загрязненных земель возле села Шемордан.

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Всего на мероприятия по нацпроекту «Экология» было потрачено 17,6 миллиарда рублей. Бюджет природоохранной деятельности региона за шесть лет составил 60,5 миллиарда рублей.