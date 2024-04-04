Общество 04 апреля 2024, 15:15 Не менее 27 улиц приведут в порядок весной в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о начале дорожно-ремонтного сезона в городе. По его словам, специалисты приведут в порядок не менее 27 улиц, написала rostovgazeta.ru.

Сейчас дорожные рабочие сосредоточили свои усилия на переулке 1-м Машиностроительном. Как пояснил Логвиненко, длина этого участка составляет 1,3 километра.

Реклама

Специалисты уберут старое покрытие, усилят основания, уложат новый асфальт и обновят тротуар.