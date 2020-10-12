Мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые сознательно не хотят заводить детей и живут только для себя, необходимо обложить дополнительным налогом. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила руководитель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. По ее словам, за свою нелюбовь к детям взрослые должны платить.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц», — заявила Буцкая.

Собеседница заявила, что такая мера нужна из-за «демографической ямы», которая сейчас образовалась в России. Если не попытаться изменить отношение к жизни сторонников чайлдфри, то страну заселят чужеземцы.

«Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребенка, хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил», — добавила глава «Совета матерей» и подчеркнула, что этот налог не коснется тех, кто не может иметь детей из-за проблем со здоровьем.

Ранее украинский депутат Олег Волошин предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду бездетности. Он отметил, что в последние годы на Украине сложилась критическая ситуация с демографией из-за отказа от рождения детей и разрушения института семьи.