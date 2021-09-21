Идеальный ребенок, не любивший людей. Мать пермского стрелка рассказала о его детстве

Мать устроившего стрельбу в Пермском университете на допросе рассказала, что ее сын не любил людей, но при этом был идеальным ребенком. Об этом написал «Царьград».

Фрагмент допроса матери пермского стрелка слили в Сеть. Женщина рассказала, что мальчик «не любил людей» и старался избегать их, предпочитая одиночество. Но при этом она всегда считала его «идеальным ребенком».

«Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей», — сказала она.

По ее словам, в детстве ее сын был спокойным и заботливым, любил животных. В школе у него была любовь — он встречался с одноклассницей, но весной 2021 года они расстались.

Женщина также рассказала, что когда мальчику было семь лет, перед школой его отвели к психологу на тестирование. И все прошло замечательно. Ребенок на все вопросы ответил блестяще. Но потом признался матери, что сказал ровно то, что от него хотели услышать. Впоследствии хитрость помогла ему и обвести вокруг пальца специалиста, чтобы получить разрешение на оружие, как признавался сам юноша в своем сообщении, которое он опубликовал в соцсети перед атакой.

Отец стрелка ранее признался, что в шоке от произошедшего.

Студент ПГНИУ устроил стрельбу в вузе 20 сентября. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.