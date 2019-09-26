Не квартира, а свалка. Жители дома в Солнечногорске пожаловались на соседку-грязнулю

Жители одного из домов Солнечногорска устали от соседства с тараканами и клопами. Незваные гости приходят из квартиры местной жительницы. Говорят, женщина превратила дом в свалку.

Соседи жалуются: даже стоять рядом с этим жилищем страшно. Там грязно, мрачно и очень сильно пахнет зловониями. Однако хозяйка квартиры уверяет, что проблем нет, в скором времени будет проведена генеральная уборка. Но, по словам соседей, этого ждут уже 15 лет.

Источник фото: телеканал «360»

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«Тараканы отсюда, вот у нас, здесь, со стыка идут снизу. Получается, со второго этажа как раз к нам и здесь везде расползаются — на кухню ползут, везде», — посетовала Алла, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Жители пытались восстановить добрососедские отношения и призвать к благоразумию хозяйку нехорошей квартиры. Но попытки провалились. Теперь история заинтересовала местную администрацию. Ее сотрудники наведались к женщине с проверкой.

«Наше управление рекомендует обратиться жителям в Государственную жилищную инспекцию, написать им письменное обращение. На что инспекция должна отреагировать и комиссионно выехать, обследовать данную квартиру», — прокомментировал Александр Беляков, заместитель начальника территориального управления Поварово.

Источник фото: телеканал «360»

В свою очередь, инспекция готова помочь убрать весь хлам. Но если хозяйка все-таки не пойдет на уступки, ей грозит административный штраф в размере до двух тысяч рублей. Если и это не поможет, то дело уже направят в суд.