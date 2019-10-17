«Не является вином»: винные напитки начнут по-новому маркировать

Новый законопроект «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 16 октября внесли в Госдуму. Он разведет понятия «вино» и «винный напиток». На этикетках появится соответствующее предупреждение.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу председателя Совета Союза виноградарей и виноделов РФ Бориса Титова, закон даст определение вину.

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Таким образом, вином будет именоваться продукция, которая изготовлена исключительно «в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла».

Крепость вина, которым будет разрешено торговать в России, составит от 7,5 до 18% доли этилового спирта.

Также появится термин «вино России». Он означает, что напиток произведен из отечественного винограда. На этикетках бутылок нужно будет указывать информацию о сорте винограда, месте его происхождения и годе урожая.

Надпись «не является вином» появится на этикетках так называемых винных напитков, в которые добавлены сахар и ароматизаторы. Предупреждение займет не менее пятой части этикетки.

Новый законопроект — это комплексный документ. В нем прописаны все аспекты изготовления вина и его продажи.