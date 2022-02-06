В Госдуме объяснили, что украинцы бегут из страны не из-за «военной угрозы»

Украинцы уезжают из своей страны не из-за «российской военной угрозы», а из-за безработицы и низкого дохода, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он обратил внимание, что жители Украины приезжают работать и в Россию.

В ответ на публикации Fox News о том, что ЕС и США обсуждают вопросы размещения украинских беженцев, Затулин заявил, что миграция для Украины — самое обычное явление, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Миграция совершенно выдумана, когда речь идет об Украине. Это обычное для Украины явление, потому что люди от безработицы ищут себе работу», — сказал он.

По его словам, как правило, украинцы едут в страны Западной Европы, в Россию, а до США добираются редко.

Затулин подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на Украину. «Однако если это нападение последует со стороны Украины, речь идет не об обстреле, не о перестрелках, а именно о военной операции, в этом случае с нашей стороны будет ответ», — уточнил депутат.

Он обратил внимание, что украинская сторона занимается наращиванием боеприпасов в Донбассе.

Если издание Fox News сообщило, что США и Европа готовятся к потоку украинских беженцев, то Bloomberg ранее успел по ошибке сообщить о «российском вторжении» на Украину. Позже агентство извинилось за публикацию.