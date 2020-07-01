«Не из „тусовочки“»: Соловьев объяснил низкий интерес к приговору бухгалтера «Седьмой студии»

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что на приговор Масляевой практически никто не обратил никакого внимания.

«„Прогрессивную общественность“ это уже не волнует… ведь не из „тусовочки“», — написал он в своем Telegram-канале.

Нина Масляева стала первой задержанной по делу «Седьмой студии». Следователи обвинили организаторов проекта «Платформа» в выводе средств, выделенных Министерством культуры. Задержанная бухгалтер назвала организатором мошеннической схемы режиссера Кирилла Серебренникова.

На минувшей неделе суд приговорил Серебренникова, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-продюсера «Платформы» Алексея Малобродского к условным срокам. Кроме того, все они заплатят штрафы и должны возместить 129 миллионов рублей по гражданскому иску Министерства культуры. Собравшиеся около зала суда встретили вышедшего на условный срок Серебренникова аплодисментами.