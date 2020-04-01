Названа доля пациентов с COVID-19 не имеющих симптомов

Чуть больше 20% пациентов с коронавирусом в России болеют без симптомов, только 14% инфицированных имеют признаки пневмонии и находятся в среднем или тяжелом состоянии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое или средне тяжелое течение», — приводит РИА «Новости» слова Поповой. Глава Роспотребнадзора добавила, что для всех есть койки, для всех есть специализированная помощь, и она оказывается.

Сейчас в России диагноз коронавирус подтвердился уже у 2777 человек. Количество умерших составило 24 человека. Побороть болезнь и вылечиться смогли 190 пациентов.

Самовольный выход из карантина для россиян с сегодняшнего дня становится уголовным наказанием, хотя при некоторых условиях можно отделаться только штрафом. Соответствующие поправки в Уголовный и Административный Кодексы подписал российский президент Владимир Путин.