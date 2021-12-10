Новогодняя сказка. Не имеющее аналогов шоу покажут детям на елке в «Крокус Сити Холле»

Путешествие в зимнюю сказку развернется в «Крокус Сити Холле». Ежегодное новогоднее шоу здесь давно заслужило репутацию самой масштабной детской елки страны. Гостей ждет программа, не имеющая аналогов в мире.

Зрители смогут полностью погрузиться в сюжет, ведь действие будет проходить не только на сцене, но и в самом зале. Показы начнутся 25 декабря и продлятся до 30-го, а после состоятся с 2 по 8 января.

Гостей будут удивлять уникальными трюками и иллюзиями, акробатическими и танцевальными номерами. Дед Мороз, чтобы спасти Новый год, даст отпор колдуну Агрызу. На сцену выйдут Баба-Яга, Снежная королева и другие сказочные злодеи.

Билет в подарок

А уже дома детей, которые увидят волшебное путешествие в «Крокус Сити Холле», ждет сюрприз — онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Прямо в своей комнате ребенок увидит продолжение сюжета и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории.

Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям елки в «Крокусе» совершенно бесплатно.

Уникальность шоу

Елка в «Крокусе» всегда занимает высокие строчки в рейтингах столичных праздничных программ. Гости оставляют тысячи довольных отзывов.

В этом году зрителей ждут оригинальные и не имеющие аналогов авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин.

Билеты уже можно приобрести на сайте. Если шоу не получится посетить по болезни, билет будет действителен на елку и в следующем году.

Масштабное шоу состоится с учетом всех мер безопасности. Оно развернется в одном из самых крупных концертных залов Москвы.