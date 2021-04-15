«Известия»: российским аграриям не хватило мигрантов

В России началась посевная. Но на предприятиях, которые занимаются выращиванием овощей и ягод, не хватает рабочих рук. Аграрии рассчитывали на мигрантов, но столкнулись с их дефицитом.

Представители трех отраслевых союзов агропромышленного комплекса рассказали газете «Известия», что в полях не хватает порядка 30 тысяч человек.

Оставшиеся в России к началу прошлого сезона мигранты зимой вернулись на родину, а к старту сельскохозяйственных работ приехать назад не смогли.

Решения в этой области участники рынка ждут в ближайшие дни. Если этого не произойдет, то тем же производителям ягод придется существенно сократить количество насаждений на 2021 год. Иначе можно потерять уже выращенный урожай.

Внутренними силами приехавших из дружественных стран работников заменить не получается. Не будет выходом и привлечение студентов, поскольку период их практики не всегда совпадает с потребностью сельхозпроизводителей в работниках. Сейчас аграрии вынуждены нанимать людей за большее вознаграждение, привлекают безработных.

Нехватку рабочих рук подтвердили в Минсельхозе. Сокращение числа мигрантов, полагают в Минтруде, положительно сказывается на уровне безработицы и региональных зарплатах. Но обойтись без помощи приезжих бизнес пока что не может.