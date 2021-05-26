Загородного жилья стало не хватать в России

Дефицит ликвидного предложения образовался на рынке загородного жилья. В среднем по России спрос на дачи вырос сразу в полтора раза по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

Спрос на загородные дома резко увеличился по всей стране. В первом квартале 2021 года в Челябинске дачами и коттеджами стали интересоваться больше в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова.

Спрос в Ростове-на-Дону вырос в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза. Загородная недвижимость стала интересовать жителей Москвы и Волгограда в 1,4 раза больше, а Петербурга и Красноярска — в 1,2 раза.

«Действительно, спрос на загородное жилье в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом вырос примерно в полтора раза. В связи с этим во всех регионах наблюдается дефицит качественного предложения», — отметил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

По словам Саукова, на фоне повышенного спроса некоторые продавцы стали повышать цены на загородные дома. Речь идет об увеличении стоимости на 15-20% от рыночных значений. В среднем загородная недвижимость за год выросла в цене на 20%, но показатели могут подняться еще на 8-10%.