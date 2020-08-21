«Не хотелось бы стать жертвой чьей-то глупости»: основатель Baza рассказал о преследовании неизвестными

Неизвестные мужчины пришли к семье журналиста и основателя издания Baza Никиты Могутина с объяснением, что ищут его по «личному делу». Когда внутрь их не пустила охрана, они заявили, что журналист кинул кого-то на деньги и подставил. Об этом Могутин рассказал «360».

Пост Никиты Могутина о преследователях появился в Telegram вечером 21 августа. В разговор с «360» рассказал, что охрана дома успела сфотографировать номера машины, на которой приехали неизвестные. Журналист выяснил, что владельцем машины числится москвич 1977 года рождения.

«Я ему набрал, представился, спросил, чего он от меня хотел, зачем ищет. Он замолчал и бросил трубку. Потом он начал сбрасывать мои звонки», — рассказал Могутин.

После этого журналист написал владельцу машины в WhatsApp и там получил ответ. Собседник Могутина заявил, что не ищет его. На аргумент, что «на вашем автомобиле приезжали люди» он начал юлить, а после вообще заблокировал номер журналиста.

Никита Могутин в разговоре с «360» подчеркнул, что не имеет понятия, с чем может быть связано это преследование. Никаких случаев, когда он кого-то кинул или подставил он вспомнить не смог.

Меня не то чтобы тревожит эта ситуация, меня больше тревожит, что, судя по действиям, эти люди не очень умные. От таких людей можно ожидать всяких глупостей. Очень не хотелось бы стать жертвой чьей-то беспросветной глупости Никита Могутин Журналист, основатель издания Baza

По его словам, когда неизвестные люди приходят домой, не скрывая своих лиц, то они действуют или нагло, оказывая таким образом давление, либо просто поступают глупо. Последнее как раз пугает больше.

В личном Telegram-канале Никита Могутин опубликовал фотографию троих мужчин, которые приходили к его семье.