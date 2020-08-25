«Не хочу, чтобы с вами торчи какие-то были». Появилась переписка брата с сестрами Хачатурян об их отношениях

Во вторник брата сестер Хачатурян должны допросить по делу об убийстве их отца. Перед допросом стало известно, что Сергей был в курсе романтических отношений девушек. Переписка молодого человека с Ангелиной Хачатурян попала в распоряжение «360».

В диалоге Сергей и Ангелина обсудили поведение Крестины, которая, по их словам, «поймала переходный возраст».

Брат сестер Хачатурян признался, что ему было неприятно слышать о сексе сестры с неким Цыганом. Девушка в ответ заметила, что близких отношений между ними нет.

«Не хочу, чтоб какие-то торчи с вами были. <…> Просто вы мои сестры, и я за вас убью», — сказал Сергей.

В другой раз молодой человек вспоминал последние дни отца и заявил, что Михаил Хачатурян «всех нас любил».

В конце июля 2018 года Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым на лестнице рядом с его квартирой в Москве. Трех дочерей мужчины обвинили в его убийстве. По версии защиты, девушки пошли на преступление из-за многолетнего насилия со стороны отца. Семья погибшего придерживается версии о том, что сестры хладнокровно расправились с отцом.

Недавно экспертиза подтвердила, что у Ангелины Хачатурян были повреждения сексуального характера. В семье убитого в достоверности исследований усомнились.