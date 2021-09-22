Российских покупателей призвали не гнаться за скидками

В магазинах зачастую заманивают покупателей объявлениями об акциях и скидках. Позарившийся на разноцветные ценники человек больше теряет, а не приобретает.

Глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин пояснил агентству «Прайм», что распродажа и пересмотр цен обычно связаны только с падением покупательского спроса.

«В периоды, когда у людей становятся меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей», — подчеркнул он.

Яркие ценники с перечеркнутыми цифрами кричат об уникальных распродажах, но объем товара в упаковке при этом обычно меньше, а качество занижено. Тем не менее покупателей убеждают о «неслыханной выгоде, которую жаль упускать».

Давно известен и прием с расстановкой товаров на магазинных полках. Продукцию, которую нужно продать быстро, ставят на уровне глаз покупателей.

Чтобы бороться с подобными приемами маркетинга, нужно следовать простым правилам. Например, перед походом за покупками составить список необходимого и не позволять себе приобрести что-то лишнее.

К предложениям «два по цене одного» тоже лучше относиться скептически. Не исключено, что такой же товар в другой торговой точке — у конкурентов — окажется дешевле. Тогда не придется брать лишний и ненужный экземпляр.