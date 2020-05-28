«Остановим пожар» с российскими звездами. Как не допустить катастрофы

Российские актеры театра и кино прочитали стихи о лесных пожарах, которые в последние годы стали серьезной проблемой в России. Артисты подключились к онлайн-акции «Остановим пожар», которая проходит уже третий год.

Свой вклад в борьбу с лесными пожарами внесли Евгений Князев, Нонна Гришаева и труппа Московского областного театра юного зрителя, Ольга Кабо и Анна Аглатова. Актеры пытаются обратить внимание жителей России и тем самым внести свой вклад в борьбу с бедствием как умеют — читая стихи Николая Гумилева, Вадима Шефнера и Вероники Тушновой. Проект «Остановим пожар» подготовила АНО «Экспоцентр „Заповедники России“».