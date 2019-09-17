«Не должно остаться безнаказанным»: Запашный отреагировал на сообщения о расстреле собак экс-чиновником

Хозяин убитых в Пермском крае собак рассказал подробности их гибели Подробнее

«Это ни в коем случае не должно остаться безнаказанным. Это не должно создать повод для других людей беспредельничать на охоте. С моей точки зрения — это беспредел. Это нельзя спускать на тормозах, надо правильно разобраться и вынести соответствующее наказание», — заявил Запашный.

Он добавил, что такой поступок не стоит уважения. Дрессировщик признался, что не «не подал бы руки» убийце животных. Он также обвинил в трусости охотоведа, который не остановил расстрел собак.

«Я понимаю, что он мог не успеть предупредить первый выстрел. Но дальше из человеческих побуждений он должен был остановить расстрел животных», — заявил Запашный.

Хозяин охотничьих собак Ярослав Баронников заявил об убийстве своих животных. По его словам, утром 15 сентября Усенко в присутствии районного охотоведа Виктора Козлова хладнокровно расстрелял из машины собак. Мужчина призвал общественность помочь привлечь чиновника к ответственности.

Усенко, в свою очередь, заявил в СМИ, что информацию о произошедшем проверяют в соответствующих органах, которые примут правильное решение.

«Слушайте. Не бежите впереди тепловоза. Задавит!», — заявил Усенко.