Эксклюзив 23 февраля 2024, 03:01 «Не давать поблажек». Ярошенко озвучил главные правила выживания в иностранной тюрьме Летчик Ярошенко: в иностранной тюрьме главное верить, что РФ своих не бросает

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Россия своих не бросает, об этом должен помнить каждый гражданин страны, попавший в беду за границей. Отсидевший 12 лет в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой заявил: чтобы выжить в иностранной тюрьме, нужно гордиться тем, что ты русский и не давать никому поблажек.

Вера в Россию

Чтобы не попасть в беду, Ярошенко первым делом посоветовал не вылетать за пределы Российской Федерации, а тем более не посещать недружественные страны.

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«Если человек не криминальный, в себе уверен, он должен знать, что за ним стоит огромная, мощная страна, и мы своих не бросаем. Он должен знать, что всегда ему помогут и за него будут бороться», — подчеркнул собеседник Гурьяновой.

Ярошенко отметил, что российский МИД проводит огромную работу по всему миру в борьбе за права граждан РФ. Любой россиянин должен твердо знать, что за него будут бороться.

Если все же угодили в тюрьму в чужом государстве, то вести себя нужно достойно. И самое главное, гордиться, что ты россиянин, заявил Ярошенко.

«И говорить об этом гордо и не стесняясь. Не давать поблажек. Надо четко отсекать — да, я русский!» Константин Ярошенко

Правила выживания

Ярошенко рассказал, что в американской тюрьме он был единственным гражданином Российской Федерации. Помимо него, сроки отбывали несколько русскоговорящих американцев. Летчик отметил, что в тюрьме много правил, как надо выживать.

«Нельзя трогать чужое, это табу. Нельзя трогать письма, продукты питания. Это все тоже жестко карается», — рассказал Ярошенко Аксинье Гурьяновой.

Летчик заявил, что нужно «смотреть по обстановке». Но в любом случае «верить в свою Родину и не сдаваться».