Не черстветь душой. Телеканал «360» стал обладателем премии «В союзе слова и добра»

Телеканал «360» стал лауреатом премии «В союзе слова и добра», учрежденной фондом поддержки тяжелобольных детей «Линия жизни» и фондом «Академия российского телевидения». Телеканал стал обладателем награды за освещение темы благотворительности и волонтерской деятельности.

Премия «В союзе слова и добра» присуждается в девяти номинациях. Среди претендентов на награду — СМИ, которые освещают работу некоммерческих организаций, меценатов и волонтерского движения в стране.

Награду телеканалу «360» вручала генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.

«Итак, специальный приз за вклад в развитие благотворительности. Ой, мой любимый канал. Телеканал „360“!» — сказала гендиректор фонда, объявляя победителя в номинации.

Лауреатов премии выбирали по итогам 2020 года, который из-за пандемии стал тяжелым испытанием для всей планеты и потребовал от людей, в том числе журналистов, максимум доброты и неравнодушия.

Генеральный директор телеканала «360» Алексей Каклюгин отметил, что сюжеты на сложные темы получаются, когда журналисты пропускают все это через себя.

«Большое спасибо за то, что вы награждаете нас именно за это», — поблагодарил Каклюгин.