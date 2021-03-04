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    04 марта 2021, 10:01

    «Не было цели что-то там расследовать». Челябинский министр — о целях экспедиции на перевал Дятлова

    Артур Блянихов

    Глава челябинского Минкульта Алексей Бетехтин рассказал сайту телеканала «Звезда», в чем заключались цели экспедиции на перевал Дятлова.

    «Это была многоцелевая, многофункциональная экспедиция», — отметил министр.

    По его словам, экспедиция оказалась долгой, поскольку нужно было выполнить все задачи. В частности, испытать зимнее оборудование (снегоходы, спальные мешки), а также снять документальную ленту.

    «У нас абсолютно не было цели что-то там расследовать именно по исчезновению группы Дятлова», — добавил собеседник издания.