«Не было реальной правды». Российская чемпионка призналась, почему обратилась к Шварценеггеру

Российская чемпионка по пауэрлифтингу Марьяна Наумова призналась, что долго вынашивала идею обращения к голливудскому актеру и бодибилдеру Арнольду Шварценеггеру. Все началось еще в 2014 году, после того, как девушка впервые побывала в Донбассе. Об этом она рассказала «360».

«На тот момент я была на Донбассе уже два раза, я увидела реальную жизнь там, увидела этих детей, пообщалась с ними. У меня возникла идея собрать их письма, все, что они писали мне в соцсетях, как они живут, как их обстреливают, перевести это, приложить детские рисунки… И как раз когда я в 2015 году поехала на свои самые крутые соревнования жать свой самый крутой рекорд в 150 килограммов, я подумала, что если я выжму этот вес, я смогу подойти к Арнольду, он меня поздравит <…> и передала ему эти письма», — рассказала Марьяна.

Однако девушка так и не получила той реакции, на которую рассчитывала. Более того, она была удивлена тому, что сказал Шварценеггер в своем обращении к россиянам.

«Он сказал: „Сейчас я раскрою вам правду, ваше правительство вам врет“. Ну, Арнольд, я восемь лет на Донбассе, я больше 20 раз там была, я видела всю правду, я видел обстрелы, видела смерти, хоронила друзей. Наблюдала весь этот ужас на протяжении своего взросления. И я подумала, что как человек, который все это видел, я могу записать ему ответ. Потому что в его обращении не было реальной правды. Сначала все было очень по-доброму, душевно, потом меня очень расстроила его речь и я подумала, что надо донести ему свою правду», — объяснила Наумова.

По ее словам, никакой реакции на ее обращение от Шварценеггера пока не последовало. При этом видео активно разошлось по Сети, собрало огромное количество комментариев. Многие пользователи, живущие на Западе, подвергли речь дспортсменкикритике, однако она не придает этому большого значения.

«Я привыкла к негативу, у меня его за восемь лет было много, мне постоянно угрожают: „Не приезжай в Киев, тебя здесь убьют“. И в 2014 году меня внесли в список, я не могу въехать на территорию страны, потому что в лучшем случае меня запрут в подвале и обменяют на какого-нибудь украинского военного. <…> Несмотря на это, даже бойцы ВСУ писали мне: „Марьяна, ты делаешь большое дело, у нас просто нет выбора“», — рассказала спортсменка.

Ранее американский актер и спортсмен-бодибилдер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к россиянам по поводу ситуации на Украине, заявив при этом что «расскажет всю правду». В ответ на это российская чемпиона по пауэрлифтингу Марьяна Наумова записала собственное обращение к актеру. Она пригласила его в Донбасс и предложила увидеть всю правду собственными глазами.