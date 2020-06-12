«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал Пушков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Украина уже не является членом Содружества Независимых Государств и киевские власти не горят желанием разделить радость от праздника Победы. Именно поэтому украинского лидера Владимира Зеленского на параде 24 июня в Москве не будет.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса, чтобы не подвергать людей опасности. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 11 июня заявил, что армия полностью готова к праздничному мероприятию.