«Не будет штурма форта Боярд». В Госдуме объяснили, зачем сдвигать начало учебного года

Начало учебного года в России предложили перенести на октябрь. Автор инициативы депутат Госдумы Василий Власов объяснил в беседе с «360», почему подобные изменения могут оказаться полезными.

Парламентарий пояснил, что при разработке идеи учитывался опыт других стран, которые подготовили меры для второго пика заболеваемости коронавирусом.

«Так или иначе случается какой-от всплеск заражений, и я не исключаю, что в какое-то время это дойдет до России. По моим подсчетам, это как раз сентябрь–октябрь», — сказал Власов.

Депутат Госдумы добавил, что к началу учебного года в крупные города вернутся учителя и пожилые люди, которые поведут внуков в первый класс. При этом взрослые уже буквально штурмуют торговые центры, скупая рюкзаки, тетради и учебники. Масочный и перчаточный режим в них соблюдается не всегда.

«Так или иначе это большое скопление людей. Если вы сейчас подойдете к книжному магазину [в Москве], там очереди огромные. Как будто бы митинг проходит. Зачем это делать, если так или иначе есть опасность заражения», — задался вопросом Власов.

Подобную инициативу он вместе с коллегами из фракции ЛДПР предлагал давно — так молодежь получит возможность дольше отдохнуть. В ситуации с коронавирусом, считает депутат, ее принимать уже необходимо.

«Нам ничто не горит на месяц перенести [начало учебного года], чтобы ни дети, ни взрослые не подвергались риску. Либо в формате дистанционного обучения, либо в формате домашних заданий», — заявил парламентарий.

В сентябре, по его словам, дети только входят в учебный процесс. Все пробные работы, которые обычно проводят в этот период, тоже можно сделать в онлайн-формате. Это позволит школьникам вспомнить пройденное.

«Защитить учителей, спокойно подготовиться к началу учебного года. <…> Не будет этого штурма форта Боярд, когда сотни людей штурмуют книжные магазины», — подытожил Василий Власов. Соответствующее предложение он уже направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.