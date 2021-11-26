«Не бросали, кого могли». Выживший шахтер рассказал, как горняки выносили коллег на руках после ЧП

Горняки, которые были под землей во время аварии в шахте «Листвяжная» и смогли выбраться на поверхность сами, помогли своим коллегам и выносили на руках тех, кто не мог идти. Об этом рассказал один из шахтеров.

По его словам, он смог выйти из шахты самостоятельно и видел, как другие сотрудники вытаскивали своих товарищей, написал ТАСС.

«Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. <…> Выносили прямо без сознания кого-то на руках», — добавил мужчина.

По его мнению, те, кто остался под землей, скорее всего, замешкались, потому что старались помочь другим.

«Самому тяжело идти, а кого-то тащить тем более. Не только силы, еще и время же теряешь. Мужики — герои, конечно, кто своих там не бросил», — подчеркнул он.

Шахтер добавил, что не слышал звука взрыва, но ударной волной его сбило с ног. Рядом с ним в этот момент никого не было, но он смог выйти наружу с помощью самоспасателя.

Трагедия в шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. После возгорания погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, которые отправились под землю на их поиски. СК возбудил два уголовных дела. Одно по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, а второе — о халатности.