«Не бросали, кого могли». Выживший шахтер рассказал, как горняки выносили коллег на руках после ЧП
Горняк рассказал, как его коллеги спасали друг друга после ЧП на шахте «Листвяжная»
Горняки, которые были под землей во время аварии в шахте «Листвяжная» и смогли выбраться на поверхность сами, помогли своим коллегам и выносили на руках тех, кто не мог идти. Об этом рассказал один из шахтеров.
По его словам, он смог выйти из шахты самостоятельно и видел, как другие сотрудники вытаскивали своих товарищей, написал ТАСС.
«Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. <…> Выносили прямо без сознания кого-то на руках», — добавил мужчина.
По его мнению, те, кто остался под землей, скорее всего, замешкались, потому что старались помочь другим.
«Самому тяжело идти, а кого-то тащить тем более. Не только силы, еще и время же теряешь. Мужики — герои, конечно, кто своих там не бросил», — подчеркнул он.
Шахтер добавил, что не слышал звука взрыва, но ударной волной его сбило с ног. Рядом с ним в этот момент никого не было, но он смог выйти наружу с помощью самоспасателя.
Трагедия в шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. После возгорания погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, которые отправились под землю на их поиски. СК возбудил два уголовных дела. Одно по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, а второе — о халатности.