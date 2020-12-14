facebook_pixel
    14 декабря 2020, 16:25

    «Не болей»: пользователи соцсетей создали новые мемы, пока Google восстанавливал YouTube

    Анастасия Калинина

    Сегодня пользователи со всего мира пожаловались на неполадки в работе с Google и YouTube. Пока сервисы восстанавливались, в Сети шутили над массовым сбоем, который объединил людей.

    Например, Скромный Страус из Тwittеr наложил на проблему с сайтами всем знакомый мем с котами и Наташей.

    А кому-то уже так тяжело от всех свалившихся проблем в 2020 году, что «падение» видеосервиса может стать последней каплей.

    Но некоторым было не до шуток. Один пользователь Twitter просил только об одном — лишь бы YouTube восстановился.

    В любой жизненной ситуации найдется фото кота, которое максимально точно ее опишет.

    Не обошлось и без пожеланий выздоровления. Девушка предложила самый эффективный способ всех времен — подорожник. Видимо, технические специалисты сервисов им воспользовались, потому что сейчас все работает в штатном режиме.